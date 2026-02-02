Propos de jardinier Les plantes médicinales Les Jardins Suspendus Le Havre
Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 16:00:00
2026-04-11
Venez explorer l’univers fascinant des plantes médicinales. Apprenez à reconnaître, comprendre et utiliser ces trésors de la nature à travers des échanges, une dégustation de plantes simples et une expérience sensorielle unique. Repartez avec votre propre tisane composée pendant l’atelier. Un moment de découverte et de bien-être ouvert à tous.
Durée 2h.
Rendez-vous à l’entrée des serres.
Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .
Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr
