Propulsez votre carrière dans l’hôtellerie : Rencontre exclusive avec le Groupe FERRE Hotels ! Agence RENNES CENTRE Rennes Jeudi 19 février, 10h00 Ille-et-Vilaine

Découvrez comment devenir Directeur(trice) d’Hôtel grâce à une formation qualifiante avec embauche à la clé lors de notre visioconférence exclusive avec le Groupe FERRE Hotels !

Découvrez comment devenir Directeur(trice) d’Hôtel grâce à une formation qualifiante avec embauche à la clé lors de notre visioconférence exclusive avec le Groupe FERRE Hotels ! En partenariat avec France Travail, le Groupe FERRE Hotels recrute ses futurs Directeurs et Directrices d’Hôtel via le dispositif POEI (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle). Cette formation professionnalisante de 300 heures, entièrement financée, alterne théorie et pratique et se déroule directement au sei

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-19T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-19T11:00:00.000+01:00

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



