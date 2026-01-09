Prosaic + Vertex LaPéniche Chalon-sur-Saône
Prosaic + Vertex
LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
LaPéniche accueille une soirée dédiée aux formes les plus intenses du métal contemporain. Prosaïc, formation metalcore dijonnaise, propose un set puissant mêlant riffs lourds, grooves marqués et atmosphères chargées d’émotion, porté par une énergie scénique brute et immersive. À leurs côtés, Vertex dévoile un math metal massif et organique. Forts de leur premier album The Purest Light, les Lyonnais livrent une musique exigeante, sombre et sans compromis, incarnée par des musiciens aguerris issus de la scène metal expérimentale. Une soirée pour amateurs de métal authentique, viscéral et sans artifice. .
LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org
