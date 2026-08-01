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AGENDA · Navarrenx

Prospection papillons nocturnes Piste du brané Navarrenx

samedi 15 août 2026 · Piste du brané · Navarrenx

Prospection papillons nocturnes Piste du brané Navarrenx

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Piste du brané
Adresse
Chemin d'Araban
Ville
64190 Navarrenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Navarrenx

Prospection papillons nocturnes

Piste du brané Chemin d’Araban Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

A partir de la tombée de la nuit une drôle de tente est installée. C’est un dispositif de piégeage qui attire les papillons pour permettre leur détermination par l’association GEPO 64.
Cette prospection est ouverte au public vous pouvez passer un moment plus ou moins long sur place pour observer et mieux connaître ce petit peuple discret !   .

Piste du brané Chemin d’Araban Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 87 57 34 

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English : Prospection papillons nocturnes

L’événement Prospection papillons nocturnes Navarrenx a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Béarn des Gaves

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