Prospection papillons nocturnes Piste du brané Navarrenx

Informations pratiques

Navarrenx

Prospection papillons nocturnes

Piste du brané Chemin d’Araban Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

A partir de la tombée de la nuit une drôle de tente est installée. C’est un dispositif de piégeage qui attire les papillons pour permettre leur détermination par l’association GEPO 64.

Cette prospection est ouverte au public vous pouvez passer un moment plus ou moins long sur place pour observer et mieux connaître ce petit peuple discret ! .

Piste du brané Chemin d’Araban Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 87 57 34

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English : Prospection papillons nocturnes

L’événement Prospection papillons nocturnes Navarrenx a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Béarn des Gaves