Protection des données : Jouer et comprendre Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

Protection des données : Jouer et comprendre Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes mardi 23 septembre 2025.

Protection des données : Jouer et comprendre Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mardi 23 septembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

sur réservation

Un jeu de carte pour comprendre le système de la donnée sur internet suivi d’un bouquet d’astuces pratiques pour limiter la collecte. On peut apporter son smartphone.

À quel point nos données sont collectées, volées ou protégées ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-23T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-23T18:30:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 41

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41