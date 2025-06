Protège ton été Plage de la Romaniquette Istres 2 juillet 2025 14:00

Protège ton été Mercredi 2 juillet 2025 de 14h à 18h. Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren Plage de la Romaniquette Istres Bouches-du-Rhône

Rendez-vous pour les jeunes de 15 à 25 ans sur la plage de la Romaniquette pour une Journée de sensibilisation aux dangers des addictions

Près de 20 professionnels de santé, et de partenaires vont à la rencontre des jeunes sur la plage et proposent des stands et des ateliers de sensibilisation. Addictions (tabac, alcools, drogues..), alimentation, vie affective, mais aussi santé mentale et sexualité, seront les thèmes principalement abordés lors de cette journée.



Cet évènement à pour but de faire connaître les acteurs de la prévention santé, en proposant des stands éducatifs et ludiques, dans un cadre convivial et décontracté ! .

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 25 19

English :

Rendezvous for young people aged 15 to 25 on the Romaniquette beach for a day to raise awareness of the dangers of addictions.

German :

Treffpunkt für Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren am Strand von Romaniquette für einen Tag zur Sensibilisierung für die Gefahren von Suchtmitteln

Italiano :

Appuntamento per i giovani dai 15 ai 25 anni sulla spiaggia della Romaniquette per una giornata di sensibilizzazione sui pericoli delle dipendenze

Espanol :

Jóvenes de 15 a 25 años son invitados a pasar un día en la playa de Romaniquette para concienciar sobre los peligros de la adicción

