Protégeons et préservons un lieu de mémoire pour les générations futures., Maison natale du curé d’Ars, actuellement musée, Dardilly

Informations pratiques

Protégeons et préservons un lieu de mémoire pour les générations futures. 19 et 20 septembre Maison natale du curé d’Ars, actuellement musée Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dardilly garde une partie de la mémoire du Saint Curé d’Ars qui l’a vu naître et grandir.

Maison natale du curé d’Ars, actuellement musée 1 Mnt du Bourg, 69570 Dardilly, France Dardilly 69570 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Maison édifiée à une date inconnue, dans laquelle naquit Jean-Marie Vianney, curé d’Ars. Elle se compose au rez-de-chaussée d’une cuisine, ancienne grande pièce commune, qui conserve cheminée, potager, souillarde et alcôve ; à l’étage une vaste pièce avec alcôve servait de chambre. La cave et le cellier rapellent la vie rurale. A l’extérieur, se trouvent le puits, le fournil et l’étable. La maison de la fin du XIXe siècle est accolée à la maison primitive côté est.

Dardilly garde une partie de la mémoire du Saint Curé d’Ars qui l’a vu naître et grandir.

©Village natal St Jean Marie Vianney, Curé d’Ars