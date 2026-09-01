Protégeons la Nature ! Parc de l’Espérance La Brède

Informations pratiques

La Brède

Protégeons la Nature !

Parc de l’Espérance 32 Avenue Charles de Gaulle La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 14:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Et si, le temps d’une matinée, nous agissions ensemble pour notre environnement ? Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, la Commune de La Brède donne rendez-vous aux habitants samedi 26 septembre au Parc de l’Espérance pour une matinée placée sous le signe de l’action et du partage.

Une action collective pour nettoyer la nature

De 9h30 à 12h, petits et grands sont invités à participer à une collecte des déchets dans la nature. Rendez-vous à l’entrée du Parc de l’Espérance. Les gants et sacs poubelles seront fournis par les magasins E.Leclerc. .

Parc de l’Espérance 32 Avenue Charles de Gaulle La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 18 58

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English : Protégeons la Nature !

L’événement Protégeons la Nature ! La Brède a été mis à jour le 2026-09-09 par Sud Bordeaux Tourisme