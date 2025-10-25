Protégez vos terres, plantez des haies ! Najac

Protégez vos terres, plantez des haies !

Salle des fêtes Najac Aveyron

Une conférence proposé par ouest Aveyron communauté sur le rôle important de nos haies !

18h00: Les rôles de la haie champêtre

18h20: Présentation de l’appui technique et financier de l’association Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron, de Ouest Aveyron et de Najac pour la plantation et la restauration de haies

19h00: Pot de clôture offert par la mairie

+ Pour les plus curieux: rejoignez-nous à la salle des fêtes de Najac à 16h30 pour la visite d’une haie de 3 ans avec témoignage des propriétaires planteurs. .

Salle des fêtes Najac 12270 Aveyron Occitanie

English :

A conference proposed by ouest Aveyron communauté on the important role of our hedges!

German :

Eine von ouest Aveyron communauté vorgeschlagene Konferenz über die wichtige Rolle unserer Hecken!

Italiano :

Una conferenza della Comunità dell’Ouest Aveyron sull’importante ruolo delle nostre siepi!

Espanol :

Conferencia de la Comunidad del Oeste de Aveyron sobre la importancia de nuestros setos

