Protégez vos terres, plantez des haies ! Najac

Salle des fêtes Najac Aveyron
Une conférence proposé par ouest Aveyron communauté sur le rôle important de nos haies !
18h00: Les rôles de la haie champêtre
18h20: Présentation de l’appui technique et financier de l’association Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron, de Ouest Aveyron et de Najac pour la plantation et la restauration de haies
19h00: Pot de clôture offert par la mairie
+ Pour les plus curieux: rejoignez-nous à la salle des fêtes de Najac à 16h30 pour la visite d’une haie de 3 ans avec témoignage des propriétaires planteurs. .
Salle des fêtes Najac 12270 Aveyron Occitanie
English :
A conference proposed by ouest Aveyron communauté on the important role of our hedges!
German :
Eine von ouest Aveyron communauté vorgeschlagene Konferenz über die wichtige Rolle unserer Hecken!
Italiano :
Una conferenza della Comunità dell’Ouest Aveyron sull’importante ruolo delle nostre siepi!
Espanol :
Conferencia de la Comunidad del Oeste de Aveyron sobre la importancia de nuestros setos
