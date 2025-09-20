Protestantisme: Quelles architectures? temple protestant 6 boulevard Albert 1er 06600 Antibes Antibes

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Exposition sur l’architecture des temples Protestant depuis le XVIéme siécle jusqu’à nos jours.Elle présente les styles, les formes et l’agencement intérieur des édifices dans leur contexte historique et cultuelle.

Ouverture libre de l’édifice et de l’exposition ainsi que des annexes.

Notre conféranciére nationale vous propsera une visite guidée à 10h30/14h30/16h30.

temple protestant 6 boulevard Albert 1er 06600 Antibes 6 bd Albert 1er 06600 Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 59 83 93 https://protestants-antibes-cagnes.epudf.org/ Temple de l’église Protestante unie de France construit en 1906 dans un site ombragé comportant un presbytère(maison) lui même classé car c’est une des premières villa construite sur le boulevard Albert1er et aujourd’hui la dernière. ligne 30 , 14 ou 2 arrêt Guillabert

