Protestants en Provence, un patrimoine méconnu Chapelle Saint-Roch Lambesc

Protestants en Provence, un patrimoine méconnu
Dimanche 21 septembre 2025 de 16h à 17h. Chapelle Saint-Roch 7 route d’Avignon Lambesc Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-21 16:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Le patrimoine lié aux protestants en Provence est assez méconnu comme leur histoire.
Le pasteur Daniel Bergèse évoquera les événements marquants à partir de la Réforme et le pasteur Annie Bergèse donnera à voir et à entendre un aperçu de ses empreintes protestantes. .
Chapelle Saint-Roch 7 route d’Avignon Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr
English :
The heritage of Protestants in Provence is as little known as their history.
German :
Das mit den Protestanten in der Provence verbundene Erbe ist ebenso wie ihre Geschichte ziemlich unbekannt.
Italiano :
L’eredità associata ai protestanti in Provenza è poco conosciuta come la loro storia.
Espanol :
El patrimonio asociado a los protestantes en Provenza es tan poco conocido como su historia.
