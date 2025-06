Proto-jeux, atelier création de jeux de société Les Retrouvailles Saint-Léonard-de-Noblat 21 juin 2025 14:00

Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-06-21 14:00:00

2025-06-21

PROTO'JEUX Atelier Création de Jeux de Société

L'association organise sa première séance dédiée à la création de jeux !

Tu as un prototype en cours ?

Une idée qui traîne dans un coin de ta tête (ou de ton placard) ?

Viens la partager ! Tous les créateurs, débutants ou confirmés, sont les bienvenus. L'objectif échanger, réfléchir ensemble, se motiver et progresser sur nos projets respectifs, dans une ambiance conviviale et passionnée.

Les Retrouvailles 9 Boulevard Carnot

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 06 49 37 joueursdenoblat@gmail.com

