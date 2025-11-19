PROTOJE 1ERE PARTIE – L’Astrolabe Orleans

PROTOJE 1ERE PARTIE Début : 2026-04-02 à 20:30. Tarif : – euros.

PROTOJE (REGGAE – JAMAÏQUE)PROTOJE est une figure phare du reggae contemporain, connu pour ses hits comme Who Knows, Rasta Love ou Kingston Be Wise. Avec un style unique mêlant reggae, hip-hop, soul et dub, il s’est imposé dès ses débuts, multipliant tournées mondiales et nominations aux Grammy Awards.Fondateur du collectif The In.Digg.Nation, il soutient la nouvelle génération du Reggae Revival. Sa trilogie d’albums (A Matter of Time, In Search of Lost Time, Third Time’s the Charm) reflète une profonde introspection artistique.Très actif, il a récemment sorti l’EP The Jamaican Situation et prépare un nouvel album prévu pour 2026.

L’Astrolabe Entree : Boulevard Jean JAURES 45000 Orleans 45