Protoje en concert La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

Protoje en concert Jeudi 26 mars 2026, 19h30 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

28€ sur place / 25€ en prévente / 18€ Carte Jeune

Début : 2026-03-26T19:30:00 – 2026-03-26T23:59:00

Fin : 2026-03-26T19:30:00 – 2026-03-26T23:59:00

BANZAI BORDEAUX présente :

Concert exceptionnel de l’un des plus grands noms du Reggae actuel avec PROTOJE ! Après avoir sillonné les plus grands festivals mondiaux (Coachella, Glastonbury, Lollapalooza, Reading & Leeds, Rototom Sunsplash, Reggae Sumfest, Summerjam, Dour, Les Eurockéennes, No Logo…), le prodige jamaïcain vient enflammer Bordeaux.

PROTOJE – Reggae – Jamaïque

On doit à PROTOJE des hits incontournables qui ont marqué la scène reggae actuelle : Who Knows, Rasta Love, Kingston be wise, Switch it up, Really like you… Dès ses premiers morceaux, il s’est rapidement élevé au rang des plus grosses têtes d’affiches dans ce style et s’y maintient sans mal grâce à la vision artistique singulière qu’il applique à son reggae largement teinté de hip-hop, parfois de soul, R&B, trap, dub et même rock… toujours surprenant, authentique et en avance sur son temps. Son talent constant lui a valu d’être nominé plusieurs fois aux Grammy Awards et de donner des centaines de concerts à travers le monde entier et sur les scènes des plus gros festivals. Grâce à la création de son collectif The In.Digg. Nation, il a aussi largement participé à la diffusion de la musique de toute une nouvelle génération d’artistes du mouvement Reggae Revival.

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Banzaï Bordeaux