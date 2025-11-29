PROTOJE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

PROTOJE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand vendredi 27 mars 2026.

On doit à PROTOJE des hits incontournables qui ont marqué la scène reggae actuelle : Who Knows, Rasta Love, Kingston be wise, Switch it up, Really like you… Dès ses premiers morceaux, il s’est rapidement élevé au rang des plus grosses têtes d’affiches dans ce style et s’y maintient sans mal grâce à la vision artistique singulière qu’il applique à son reggae largement teinté de hip-hop, parfois de soul, R&B, trap, dub et même rock… toujours surprenant, authentique et en avance sur son temps. Son talent constant lui a valu d’être nominé plusieurs fois aux Grammy Awards et de donner des centaines de concerts à travers le monde entier et sur les scènes des plus gros festivals. Grâce à la création de son collectif The In.Digg. Nation, il a aussi largement participé à la diffusion de la musique de toute une nouvelle génération d’artistes du mouvement Reggae Revival.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63