Prototypes d’un futur incertain / Exposition d’art contemporain au K.A.B par Stefan Eichhorn Le K.A.B Paris

Prototypes d’un futur incertain / Exposition d’art contemporain au K.A.B par Stefan Eichhorn Le K.A.B Paris mercredi 8 octobre 2025.

EXPOSITION DU 08 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE 2025



Vernissage le jeudi 08 octobre à 18h (ouvert à tous)



Installation in situ de Stefan Eichhorn

Depuis des siècles, le rêve de quitter la Terre oscille entre promesse utopique et angoisses technologiques. De Somnium de Johannes Kepler (1634) — une vision lunaire de la survie dans des conditions extrêmes — aux théories radicales de Konstantin Tsiolkovski, l’idée de coloniser l’espace fascine depuis longtemps scientifiques, écrivains et philosophes. Ce fut longtemps l’histoire d’un optimisme sans limites : une vision d’habitats parfaits, de technologies propres et d’horizons infinis — la vision ni plus ni moins d’une humanité meilleure.

Aujourd’hui, bien que ces visions ne soient plus confinées aux textes spéculatifs, elles ressemblent davantage à un mythe — une extension de la même logique extra-activiste qui a déjà blessé la Terre par de multiples crises apparemment insolubles. Des entreprises privées projettent désormais des villes martiennes et des bases lunaires, tandis que certaines voix influentes affirment que fuir la Terre pourrait être notre unique chance de survie. Pourtant, de telles ambitions soulèvent des questions troublantes : cherchons-nous une seconde chance ou simplement à exporter nos propres échecs dans le cosmos ?

Les œuvres de Stefan Eichhorn, présentées au K.A.B. Paris — des sculptures en forme de tentes, fabriquées à partir de voiles, bâches et matériaux de camping récupérés — s’inscrivent dans cette tension. Elles évoquent à la fois les abris improvisés des populations déplacées et les habitats fragiles des colonies futures. Marquées par les taches et les traces de vies antérieures, elles parlent de fragilité, de résilience et de cette impulsion humaine à construire — même dans des conditions hostiles.

Ces objets ne sont pas des prototypes d’habitats spatiaux, mais des réflexions poétiques : des monuments temporaires à notre désir d’autres mondes et aux crises urgentes qui nous frappent sur celui-ci.

Du mercredi 08 octobre 2025 au samedi 01 novembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 19h30

gratuit

Tout public.

Le K.A.B Place Charles Fillion 75017 Serre du Square des BatignollesParis

https://www.kabatignolles.com/actuellement k.a.b@free.fr