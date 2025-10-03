Proust et la musique Rue de l’Hôtel de Ville Arbois
Proust et la musique Rue de l’Hôtel de Ville Arbois mardi 14 avril 2026.
Proust et la musique
Rue de l’Hôtel de Ville Mairie, salle du tribunal Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 18:00:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Nouvelle conférence de Jean-Daniel Girardin et Michel Vernus Proust et la musique
Animée par J-Daniel Girardin et accompagné au piano par Christian Bacheley, cette rencontre explore les sources musicales et leurs fonctions romanesques.
Entrée libre ouvert à tous. .
Rue de l’Hôtel de Ville Mairie, salle du tribunal Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 culture@arbois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Proust et la musique
L’événement Proust et la musique Arbois a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
À voir aussi à Arbois (Jura)
- Créez votre diaporama photo Médiathèque Arbois 27 mars 2026
- Rencontre avec Daniel Maximin Salon des mariages Arbois 27 mars 2026
- Séance de perception atmosphérique Maison de Louis Pasteur Arbois 27 mars 2026
- New Orleans Jazz Friends, Salle du Tribunal Arbois 27 mars 2026
- Vide dressing & bourse aux livres Le 13 Arbois 28 mars 2026