Proust et la musique Rue de l’Hôtel de Ville Arbois

Proust et la musique

Rue de l’Hôtel de Ville Mairie, salle du tribunal Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 18:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Nouvelle conférence de Jean-Daniel Girardin et Michel Vernus Proust et la musique

Animée par J-Daniel Girardin et accompagné au piano par Christian Bacheley, cette rencontre explore les sources musicales et leurs fonctions romanesques.

Entrée libre ouvert à tous. .

Rue de l’Hôtel de Ville Mairie, salle du tribunal Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 culture@arbois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Proust et la musique

L’événement Proust et la musique Arbois a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA