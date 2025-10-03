Proust et la musique Rue de l’Hôtel de Ville Arbois

Proust et la musique Rue de l’Hôtel de Ville Arbois mardi 14 avril 2026.

Proust et la musique

Rue de l’Hôtel de Ville Mairie, salle du tribunal Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 18:00:00
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

Nouvelle conférence de Jean-Daniel Girardin et Michel Vernus Proust et la musique

Animée par J-Daniel Girardin et accompagné au piano par Christian Bacheley, cette rencontre explore les sources musicales et leurs fonctions romanesques.

Entrée libre ouvert à tous.   .

Rue de l’Hôtel de Ville Mairie, salle du tribunal Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55  culture@arbois.fr

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English : Proust et la musique

L’événement Proust et la musique Arbois a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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