Provence Audio Show Renaissance Aix-en-Provence Hôtel Aix-en-Provence

Provence Audio Show

Du samedi 15 au dimanche 16 novembre 2025 de 10h à 18h. Renaissance Aix-en-Provence Hôtel 256 avenue de Pérouse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-15

Suite au succès du Sud Hifi Show l’année dernière, le salon hifi d’Aix-en-Provence revient et a été rebaptisé Provence Audio Show , cet événement est totalement dédié au monde de l’audio et de la reproduction sonore sous toutes ses formes enceintes, amplificateurs à tubes, transistors ou hybrides, platines vinyles, casques, streamers … 60 marques seront représentées aussi bien françaises qu’internationales.



Vous pourrez écouter de nombreuses nouveautés mais aussi des produits et technologies que vous ne pourrez écouter dans aucun autre salon: enceintes de type baffles plans, enceintes large bande avec hauts parleurs à excitation, amplificateurs à tubes et hybrides … de quoi faire de superbes découvertes ! Le monde du numérique côtoiera celui de l’analogique au travers d’expériences musicales très variées. .

Renaissance Aix-en-Provence Hôtel 256 avenue de Pérouse Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 24 37 28 provenceaudioshow@gmail.com

English :

Following the success of last year’s Sud Hifi Show, the Aix-en-Provence hifi show is back and has been renamed the Provence Audio Show, an event totally dedicated to the world of audio and sound reproduction in all its forms.

German :

Nach dem Erfolg der Sud Hifi Show im letzten Jahr kehrt die Hifi-Messe in Aix-en-Provence zurück und wurde in Provence Audio Show umbenannt. Diese Veranstaltung ist ganz der Welt der Audiotechnik und der Tonwiedergabe in all ihren Formen gewidmet.

Italiano :

Dopo il successo del Sud Hifi Show dello scorso anno, il salone dell’hifi di Aix-en-Provence è tornato ed è stato ribattezzato Provence Audio Show, un evento totalmente dedicato al mondo dell’audio e della riproduzione sonora in tutte le sue forme.

Espanol :

Tras el éxito del Salón Sud Hifi del año pasado, el Salón Hifi de Aix-en-Provence regresa rebautizado como Salón Provence Audio, un evento totalmente dedicado al mundo del audio y de la reproducción sonora en todas sus formas.

L’événement Provence Audio Show Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence