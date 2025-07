Provence en scène Balade théâtrale Lettres de mon Moulin Chemin de Montauban Fontvieille

Mardi 22 juillet 2025 à partir de 19h. Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille Bouches-du-Rhône

Début : Mardi 2025-07-22 19:00:00

2025-07-22

Balade théâtrale dans les collines Lettres de mon moulin Proposée par la Cie « Dans la cours des grands »

Lettres de mon moulin d’après Alphonse DAUDET

Retrouvez la Cie Dans la cours des grands pour un spectacle inédit crée tout spécialement pour Fontvieille d’après les textes d’Alphonse DAUDET

Mardi 22 juillet à 19h rendez-vous au château de Montauban pour une déambulation théâtrale à travers les collines.

Gratuit sur réservation au 06 07 40 97 36



Recommandations :



Prévoir des chaussures confortables un pique- nique et de l’eau Un antimoustique peut aussi s’avéré utile

Prévoir un petit coussin pour pouvoir vous assoir trépied possible mais pas de fauteuil avec dossier

Il est vivement déconseillé de venir avec une poussette car les chemins ne sont pas praticables

Prévoir une petite lampe/lumière pour le retour de la balade qui se fera vers 22h30 la nuit tombée.



Adaptation et mise en scène Sandra TRALBOUZE et Emmanuel FELL .

Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Theatre walk in the hills: Lettres de mon moulin (Letters from my mill) Presented by the Cie ‘Dans la cours des grands’ (In the company of grown-ups)

German :

Theaterspaziergang in den Hügeln: Lettres de mon moulin Vorgeschlagen von der Cie „Dans la cours des grands“.

Italiano :

Passeggiata teatrale in collina: Lettres de mon moulin (Lettere dal mio mulino) Presentato dalla Cie « Dans la cours des grands » (Nel cortile dei grandi)

Espanol :

Paseo teatral por las colinas: Lettres de mon moulin (Cartas de mi molino) Presentado por la Cie « Dans la cours des grands » (En el patio de los mayores)

