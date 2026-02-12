Provence Masterclass peindre une journée sur les traces de Cezanne Aix-en-Provence

Provence Masterclass peindre une journée sur les traces de Cezanne

Vendredi 20 mars 2026 de 9h à 6h.

Pause déjeuner de 13h à 14h30.

Vendredi 10 avril 2026 de 9h à 18h.

Vendredi 22 mai 2026 de 9h à 18h.

Vendredi 19 juin 2026 de 9h à 18h.

Vendredi 18 septembre 2026 de 9h à 18h.

Vendredi 9 octobre 2026 de 9h à 18h.

Pause déjeuner de 13h à 14h30.

Tarif : 190 – 190 – 190 EUR

Début : 2026-03-20 09:00:00

fin : 2026-05-22 18:00:00

2026-03-20 2026-04-10 2026-05-22 2026-06-19 2026-09-18 2026-10-09

Expérience unique et prestigieuse peignez la Provence durant une journée sur les traces de Cézanne. Lieux mythiques, lumière éclatante, savoir-faire d’artistes locaux font de cet atelier un voyage d’exception.

Inspiration Cézanne ; couleurs de Provence.

Sous la lumière douce de Provence, les objets du quotidien prennent vie.

Guidés par l’esprit de Cézanne, vous explorerez l’équilibre des formes et la magie des couleurs, dans une atmosphère où chaque coup de pinceau devient poésie.



Rendez-vous à 9h au parking de l’Aurigon, 13100 Beaurecueil, au pied de la montagne Sainte-Victoire

Le carnet de voyage et couleurs au vent, laissez-vous guider jusqu’à 13h dans l’univers lumineux qui inspira Cézanne.

Entre croquis, aquarelles et conseils personnalisés, vous apprendrez à capter l’essence de la Provence et repartirez avec des pages uniques de votre carnet.



D’eau et d’ocre.

À 14h après une pause-déjeuner, nous vous retrouvons à la fontaine murmurante des prêcheurs, située près de la place des Prêcheurs, à proximité de l’Hôtel de Gras. Ruelles pavées et façades dorées par le soleil… dans la vieille ville d’Aix-en-Provence, qui devient un écrin vivant.

Crayons et aquarelles à la main, vous capturerez l’essence de cette cité élégante, entre éclats d’eau et monuments chargés d’histoire. .

Centre ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 75 70 81 80 paulcezanneacademy@gmail.com

English :

A unique and prestigious experience: paint Provence for a day in the footsteps of Cézanne. Mythical sites, dazzling light and the skills of local artists make this workshop an exceptional journey.

