Le Provence Overland Festival est le 1er événement du Sud-Est dédié à l’aventure tout-terrain. 4×4, motos, bivouac, exposants, tests véhicules, conférences et rencontres passionnés t’attendent les 28 & 29 juin 2025 à Marignane !

Provence Overland Festival (POF) 1ère édition



Le Provence Overland Festival est un événement unique qui marque sa première édition en réunissant tous les passionnés de tout terrain et de voyage ! Que vous soyez un adepte du 4×4, de la moto offroad, ou un amateur de VTT, ce festival 4×4 est l’occasion rêvée de découvrir les dernières innovations du monde du 4×4 et de l’overlanding. ️



✨ Quoi attendre de cette 1ère édition ?



Un rassemblement exceptionnel de véhicules tout terrain (neuf et d’occasion)



Des accessoires et équipements dédiés à l’aventure



Des démonstrations en live et des ateliers pratiques



Un espace bivouac pour tester le matériel en situation réelle



Et bien plus encore !



️ Entrée sur invitation uniquement, alors assurez-vous de vous inscrire à l’avance pour participer à cette aventure incroyable ! Profitez de cette occasion pour rencontrer des exposants spécialisés, échanger avec des experts, et découvrir les dernières tendances du monde de l’off-road.



Rendez-vous le 28 et 29 juin 2024 pour une immersion totale dans l’univers du voyage et de l’aventure tout terrain. Ne manquez pas cette première édition d’un événement qui promet de marquer les esprits !



Inscrivez-vous dès maintenant et soyez de la partie pour cette première édition inoubliable ! .

Étang de bolmon | marignane fR Étang De Bolmon, Parc des Sport

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Provence Overland Festival is the South-East?s 1st event dedicated to off-road adventure. 4x4s, motorcycles, bivouacs, exhibitors, vehicle tests, conferences and passionate encounters await you on June 28 & 29, 2025 in Marignane!

German :

Das Provence Overland Festival ist die erste Veranstaltung im Südosten, die dem Offroad-Abenteuer gewidmet ist. 4×4, Motorräder, Biwak, Aussteller, Fahrzeugtests, Konferenzen und leidenschaftliche Begegnungen erwarten dich am 28. und 29. Juni 2025 in Marignane!

Italiano :

Il Provence Overland Festival è il 1° evento del sud-est della Francia dedicato all’avventura fuoristrada. 4×4, moto, bivacchi, espositori, prove di veicoli, conferenze e incontri appassionati vi aspettano il 28 e 29 giugno 2025 a Marignane!

Espanol :

El Provence Overland Festival es el 1er evento del sureste de Francia dedicado a la aventura todoterreno. 4×4, motos, vivacs, expositores, pruebas de vehículos, conferencias y encuentros apasionados le esperan los días 28 y 29 de junio de 2025 en Marignane

