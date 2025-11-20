Provence Prestige, le salon de l’art de vivre en Provence Palais des Congrès d’Arles Arles

Provence Prestige, le salon de l’art de vivre en Provence

Du jeudi 20 au dimanche 23 novembre 2025 le jeudi de 10h à 19h30. Le vendredi et samedi de 10h à 22h. Le dimanche de 10h à 19h30.

Fermeture des portes 1 heure avant la fin de l’événement. Palais des Congrès d’Arles Avenue 1ère Division Française Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-23

2025-11-20

Le salon de l’art de vivre en Provence, vous réserve de belles surprises !

Grâce à ses artisans, fabricants et producteurs régionaux réunis au Palais des Congrès d’Arles, c’est bien le savoir-faire de 150 exposants d’exception et les traditions locales qui seront à l’honneur durant 4 jours, autour de 4 principaux secteurs d’activités



Gastronomie, Boissons, Vins et Spiritueux

Mode, Beauté et Bien-Être

Maison et Décoration

Loisirs, Culture et Patrimoine



Une magnifique occasion de faire rayonner toute la richesse de la Provence avant les fêtes de fin d’année et même au delà puisque, pour cette édition, le savoir-faire national s’invite également, avec la participation d’exposants d’autres régions dans le cadre du Made in France .



Au programme

· Dégustations et découvertes culinaires

· Ateliers créatifs et sensoriels

· Séances de dédicaces

· Animations pour petits et grands magie, maquillage, ferme pédagogique, calèches, photo avec le Père Noël

· Espaces restauration & ambiance musicale festive

Une magnifique occasion de plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année, de soutenir les talents régionaux et de partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. .

Palais des Congrès d’Arles Avenue 1ère Division Française Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

