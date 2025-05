Provence Terre de Sports à St. Etienne du Grès – Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès, 13 mai 2025 09:00, Saint-Étienne-du-Grès.

Bouches-du-Rhône

Provence Terre de Sports à St. Etienne du Grès Du mardi 13 au mercredi 14 mai 2025 à 9h. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif :

Début : 2025-05-13 09:00:00

fin : 2025-05-14

2025-05-13

L’opération « Provence Terre de Sports »,en partenariat avec 28 comités sportifs départementaux,est une initiative lancée par le Département des Bouches-du-Rhône pour promouvoir la pratique sportive et célébrer l’héritage des J.O et Paralympiques Paris 2024

Cette tournée gratuite se présente sous la forme d’un village olympique mobile, proposant diverses activités sportives adaptées à tous les publics. Les animations comprennent des initiations à de multiples disciplines olympiques et paralympiques, des démonstrations, des spectacles et des stands de réalité virtuelle. L’objectif est de sensibiliser les citoyens aux valeurs du sport telles que le respect, l’entraide et le dépassement de soi.

Les 13 et 14 mai 2025, ce village olympique et paralympique itinérant s’installera à la Salle Pierre Emmanuel et sur son parking, offrant aux habitants et aux scolaires une multitude d’activités adaptées à tous les âges et à tous les niveaux.

Au programme des animations sportives et ludiques, des initiations à diverses disciplines olympiques et paralympiques (basket, gymnastique, danse, cyclisme, handisport, volley-ball, tennis, judo, rugby, handball, boxe), un stand de réalité virtuelle, ainsi que des rencontres avec des sportifs de haut niveau. Les visiteurs pourront échanger avec ces athlètes, prendre des photos et obtenir des dédicaces. .

Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46

English :

The ‘Provence Terre de Sports’ operation, in partnership with 28 departmental sports committees, is an initiative launched by the Bouches-du-Rhône department to promote sport and celebrate the legacy of the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games.

German :

Die Operation „Provence Terre de Sports“ ist eine vom Département Bouches-du-Rhône in Partnerschaft mit 28 Sportkomitees des Départements ins Leben gerufene Initiative zur Förderung der sportlichen Betätigung und zur Feier des Erbes der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris.

Italiano :

L’operazione « Provence Terre de Sports », in collaborazione con 28 comitati sportivi dipartimentali, è un’iniziativa lanciata dal dipartimento Bouches-du-Rhône per promuovere lo sport e celebrare l’eredità dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024

Espanol :

La operación « Provence Terre de Sports », en colaboración con 28 comités deportivos departamentales, es una iniciativa lanzada por el departamento de Bouches-du-Rhône para promover el deporte y celebrar el legado de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024

L’événement Provence Terre de Sports à St. Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2025-05-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles