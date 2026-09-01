Provence Van Week-end Salon des Véhicules de Loisirs D8N Bouc-Bel-Air

Informations pratiques

Bouc-Bel-Air

Provence Van Week-end Salon des Véhicules de Loisirs

Du samedi 12 au dimanche 13 septembre 2026 de 9h30 à 17h30.

Concert le samedi jusqu’à 23h00. D8N Chemin de Castillonne Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Salon du van et vanlife en Provence véhicules de loisirs aménagés, exposants pros, concerts live, food trucks. Plus de 4000 visiteurs en 2 jours aux Jardins d’Albertas. Le salon vanlife incontournable pour les passionnés !

Le Provence Van Week-End (PVWE) est le rendez-vous incontournable des passionnés de vanlife et de vans aménagés en Provence.



Avec plus de 4000 visiteurs sur 2 jours, le PVWE s’est imposé comme un événement majeur dans l’univers du voyage en van.



Exposants professionnels, aménageurs, accessoiristes et voyageurs se retrouvent dans le cadre exceptionnel des Jardins d’Albertas pour partager leur passion.



Au programme exposition de véhicules aménagés, ateliers, rencontres avec des vanlifers, concerts live, food trucks et animations en famille, dans une ambiance festive et conviviale.



Que vous soyez déjà équipé ou simplement curieux de découvrir la vie nomade, le PVWE vous ouvre les portes de cet univers en pleine expansion. .

D8N Chemin de Castillonne Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 54 14 96 contact@provence-van-week-end.fr

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English :

Van and Vanlife Show in Provence: converted recreational vehicles, professional exhibitors, live concerts, food trucks. Over 4,000 visitors in 2 days at the Jardins d’Albertas. The must-attend vanlife expo for enthusiasts!

L’événement Provence Van Week-end Salon des Véhicules de Loisirs Bouc-Bel-Air a été mis à jour le 2026-08-05 par Provence Tourisme