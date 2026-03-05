Prox’ Raid Aventure Mainvilliers

Rue Roland Buthier Mainvilliers Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

L’événement Prox’ Raid Aventure est de retour. Il s’agit de journées citoyennes et sportives dans les quartiers, organisées à Mainvilliers, Lucé et Chartres pendant les vacances de Pâques. Plusieurs activités et ateliers seront proposés en accès libre et gratuit.

Des espaces et stands seront aussi dédiés aux associations locales et acteurs de proximité comme l’UFOLEP 28, le C’Chartres Boxe, le SNU 28 (service national universel) ou la DDETSPP (direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations) sécurité routière. Durant ces journées, des agents de la police municipale de Chartres, de l’Armée de Terre et de l’Armée de l’Air et de l’Espace, ainsi que des pompiers du SDIS 28 interviendront pour faire connaître leur profession et discuter avec la population. Cette action est portée par Chartres métropole avec l’Ufolep 28. .

Rue Roland Buthier Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Prox? Raid Aventure event is back. These are citizen and fields days in the neighborhoods of Mainvilliers, Lucé and Chartres during the Easter vacations. Several activities and workshops will be offered free of charge.

L’événement Prox’ Raid Aventure Mainvilliers Mainvilliers a été mis à jour le 2026-03-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES