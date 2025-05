Prox’Aventure – Val de Briey, 7 juin 2025 10:00, Val de Briey.

Journée sportive et citoyenne dédiée aux jeunes pour partager des activités ludiques et pédagogiques avec les forces de l’ordre et de sécurité.Enfants

Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 00 92 police.municipale@valdebriey.fr

English :

A sports and citizenship day dedicated to young people, where they can share fun and educational activities with the forces of law and order.

German :

Ein den Jugendlichen gewidmeter Sport- und Bürgertag, an dem sie spielerische und pädagogische Aktivitäten mit den Ordnungs- und Sicherheitskräften teilen können.

Italiano :

Una giornata all’insegna dello sport e della cittadinanza per i giovani, che potranno condividere attività ludiche ed educative con le forze di polizia e di sicurezza.

Espanol :

Una jornada deportiva y ciudadana para que los jóvenes compartan actividades lúdicas y educativas con la policía y las fuerzas de seguridad.

