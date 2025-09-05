Proxité Vernissage de l’exposition photo Complicité Buro Club Valence

Proxité Vernissage de l’exposition photo Complicité

Buro Club 105 rue des Mourettes Valence Drôme

Début : 2025-09-05 18:00:00

fin : 2025-09-05 18:00:00

2025-09-05

Venez célébrer l’été avec Proxité Valence ! Vernissage de l’expo photo des jeunes et restitution du projet montagne, deux projets forts en émotions et en complicité.

Buro Club 105 rue des Mourettes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes infos@proxite.com

English :

Celebrate summer with Proxité Valence! Opening of the youth photo exhibition and presentation of the mountain project, two projects full of emotion and complicity.

German :

Feiern Sie den Sommer mit Proxité Valence! Vernissage der Fotoausstellung der Jugendlichen und Rückgabe des Bergprojekts, zwei Projekte voller Emotionen und Komplizenschaft.

Italiano :

Venite a festeggiare l’estate con Proxité Valence! Inaugurazione della mostra fotografica dei giovani e presentazione del progetto montagna, due progetti ricchi di emozioni e complicità.

Espanol :

¡Ven a celebrar el verano con Proxité Valence! Inauguración de la exposición fotográfica de los jóvenes y presentación del proyecto de montaña, dos proyectos llenos de emoción y complicidad.

