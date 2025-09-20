Prud’homie de pêche Prud’homie de pêche La Ciotat

visite limitée à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite commentée par le service transmission de la Mémoire, du tribunal des pêcheurs et découverte des toiles murales ornementales sur la vie de Saint-Pierre, protecteur des pêcheurs et classées Monuments Historiques au titre d’objet en 1975.

Prud’homie de pêche 8 rue Adolphe Abeille 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 71 54 27 [{« type »: « phone », « value »: « 07.65.63.91.48 »}] Lieu historique rassemblement des pêcheurs

Ville de La Ciotat