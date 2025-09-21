PRUNEL : Entre mémoires du quartier et écologie de l’habitat Angle de la rue Saint-Jacques et de la rue Maréchal Leclerc Saint-Denis

PRUNEL : Entre mémoires du quartier et écologie de l’habitat Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Angle de la rue Saint-Jacques et de la rue Maréchal Leclerc La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T09:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite guidée « Grand Chemin La Memwar » : Le Grand Chemin est un axe historique majeur traversant les quartiers populaires de la ville. En suivant un parcours connectant les sites, cette visite s’appuie sur la mémoire populaire pour conter les pratiques et les usages du passé.

Inscription : Jean Michel Moutouvirin (Association Gayar Zarboutan) 0693 11 46 55 – Départ Jardin Alphonsine Bélon.

Dans le Jardin Alphonsine Bélon :

Atelier « Deux mains pour construire » : Atelier autour de maquette en papier. Ce principe permet d’explorer différents modèles architecturaux du monde et de La Réunion. Animé par l’association Mira Partage.

Exposition « L’écologie de l’habitat dans l’aménagement de PRUNEL » : PRUNEL se veut tourner vers le développement durable. L’exposition permet de découvrir comment les projets s’orientent autour de cette thématique (l’Agriculture urbaine comme outil social, stratégie “ville plus respirable etc…). Visite guidée de l’exposition : 10h-11h / 14h-15h et 15h- 16h.

Contact : Elodie Notaine 0692 88 28 05.

Angle de la rue Saint-Jacques et de la rue Maréchal Leclerc 97400 Saint-Denis 97409 Saint-Jacques La Réunion La Réunion

