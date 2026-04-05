Prytanée National Militaire, LA FLECHE, La Flèche
samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche
Informations pratiques
Prytanée National Militaire 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Le Prytanée National Militaire est l’un des six lycées de la Défense français. Une institution éducative est fondée en 1604 par le roi Henri IV et confiée aux Jésuites dans le but d’« instruire la jeunesse et la rendre amoureuse des sciences, de l’honneur et de la vertu, pour être capable de servir au public ».
Sites autorisés pour la visite : La salle d‘honneur, la salle des Généraux, le Péristyle, la bibliothèque, l’espace Guillaumat, l’espace Taupenot, l’espace muséal, la section équestre, les jardins à la française, le musée du souvenir et l’église St Louis.
Le site est une enceinte militaire. Un balisage est mis en place pour délimiter les zones autorisées.
Pièce d’identité obligatoire pour accéder au site.
L’accès est gratuit.
L’accès à la cour d’honneur en graviers et pavés peut être difficile pour les personnes à mobilité réduite. Certaines salles à visiter se trouvent à l’étage, sans ascenseur.
*Visites libres :
Le samedi de 13h30 à 18h15, dernier accès 17h15
Le dimanche de 10h à 17h45, dernier accès à 16h45
*Visites commentée de l’église Saint Louis
par l’association Les Amis de l’église Saint-Louis :
Samedi et dimanche 15h à 16h
Sans inscription
*Section équestre militaire : Animation de démonstration du maréchal ferrant
Le samedi 15h à 16h
Le dimanche 15h à 16h
LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Le Prytanée National Militaire est l’un des six lycées de la Défense français. Une institution éducative est fondée en 1604 par le roi Henri IV et confiée aux Jésuites dans le but d’« instruire la et…
©MINISTERE DE LA CULTURE
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