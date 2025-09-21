Psalmodies in blue église saint-Jean Grenoble

Psalmodies in blue église saint-Jean Grenoble dimanche 21 septembre 2025.

Psalmodies in blue Dimanche 21 septembre, 18h00 église saint-Jean Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Nous vous invitons à un voyage musical immersif durant lequel des instruments folk sans âges, venus des quatre coins du monde, rencontrent des guitares futuristes dans un écrin architectural et spirituel remarquable, à la lumière de bougies.

Sébastien Dos-Santos (Bleu Tonnerre) improvise sur de multiples instruments anciens et modernes :

– Hammered Dulcimer (psalterion) de Thaïlande

– Autoharp d’Autriche

– Dulcimer des Appalaches

– Taishogoto du Japon

– Guitare électrique Baritone

– Guitare électrique 12 cordes

– Guitare électrique

augmentés de divers effets analogiques : chorus, harmonizers, delays, réverbérations … le tout en stéréo.

église saint-Jean 27 Rue Irvoy, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 1 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 96 05 22 https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/stjean23.html L’église Saint-Jean de Grenoble fut construite de 1963 à 1965 par l’architecte Maurice Blanc puis sa toiture reconstruite en 1979. Situé sur le boulevard Joseph Vallier, l’édifice est labellisé depuis 2003 « Patrimoine du XXe siècle » de Grenoble et depuis 2024 « Patrimoine en Isère ».

Elle est de forme circulaire avec une charpente intérieure en bois et est décrite comme la plus marquante des églises nouvelles de Grenoble.

La toiture est surmontée d’un important lanternon comportant 9 baies avec une croix au-dessus, culminant à 27 mètres de hauteur.

L’église fait 37 m de diamètre et peut accueillir jusqu’à 1000 personnes.

L’intérieur abrite notamment une cuve baptismale en pierre sculptée d’origine antique, un orgue monumental et une grande croix icône aux couleurs vives, copie d’une œuvre du XIIIème siècle.

Le dôme portant l’autel marque la présence, au niveau inférieur, d’une chapelle construite en béton brut de décoffrage.

Nous vous invitons à un voyage musical immersif durant lequel des instruments folk sans âges, venus des quatre coins du monde, rencontrent des guitares futuristes dans un écrin architectural et à la …

©St-Jean