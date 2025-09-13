Psaumes Théâtre musical Monastère Sainte-Claire Paray-le-Monial

Psaumes Théâtre musical Monastère Sainte-Claire Paray-le-Monial samedi 13 septembre 2025.

Psaumes Théâtre musical

Monastère Sainte-Claire 9 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

La force poétique et dramatique des Psaumes est indéniable. Parfaitement conservés, Ils figurent parmi les premiers et les plus beaux textes de la poésie lyrique, celle qu’accompagne la musique vivifiante et apaisante du psaltérion, nonobstant les alarmes du shofar. Tels des fleuves d’eau vive, puissants et salvateurs, ces poèmes de louanges ou de contrition suivent les méandres de l’existence humaine et de la vie terrestre. Comme si elle émanait du désert de Judée, la voix du psalmiste s’élève, exprimant la dureté désertique ou les rémissions du soir.

Choisir parmi ces 150 joyaux, répartis sur 5 livres judicieusement composés, a constitué la plus ardue des taches car notre désir aurait été de tout honorer par la musique et la parole. Il a donc fallu choisir, parmi ces bijoux, un parcours restituant le trajet subtil de l’œuvre et les stades de la progression vers la victoire sur le mal car c’est le projet profond de ces poèmes, qui, de la supplication à la louange, constatent la désolation pour en conjurer la perversité et nous immerger finalement dans l’allégresse confiante, dans les chants de délivrance. Si la terre promise est à venir, elle est aussi déjà là, dans le plus profond du for intérieur.

C’est l’espérance qui culmine au cœur de ces psaumes réconfortants et c’est sur l’espérance et la réjouissance que nous avons bâti ce projet spectaculaire porté à son acmé par la musique. Il fallait, en effet, que la musique sublimât la parole sans la subordonner, c’est pourquoi nous avons préféré la diction à la chanson pour faire entendre pleinement les mots sacrés, dont la traduction ne transmet qu’une partie du sens, d’où le choix d’inclure par moments les accents du texte original et de recourir à des nappes sonores enveloppantes, suggestives des mondes anciens et du cosmos initial tandis que la voix s’élève parfois pour amorcer brièvement un refrain.

Le spectateur sera transporté, grâce à ces inventions sonores, dans un espace extraordinaire, contractant le passé lointain et le futur radieux au gré des salves libératrices de la musique et de la récurrence psalmodique jubilatoire. La théâtralisation des textes nous conduit ici dans le registre du théâtre musical, qui donne chair à l’écriture et la dynamise.

Martine Chifflot-Comazzi

Dès sa création en 2003, les spectacles de musique en poésie ont inscrit le Festival de Bourgogne du Sud dans le registre poétique avec les « Chants Journaliers » de Martine Chifflot mis en scène à la Grange d’Arc. En tant qu’écrivaine, l’autrice fut d’abord et avant tout poète pour diversifier par la suite ses créations, du traité philosophique au roman. A intervalles réguliers, les musiques en poésie attestent la priorité de la poésie lyrique et néo-lyrique et l’importance de ce genre spectaculaire dans le festival. Ainsi se sont succédé, « Secrètes Caravanes », « Assises du Temps », « Paroles en paysage » et maints autres titres évocateurs des contrées mentales traversées. La poésie est l’essence des arts, leur point commun de révélation et de sublimité. La poésie est souffle inspirateur, énergie rassembleuse, force productive des œuvres et source de délectation. La poésie authentique nous emporte en l’ailleurs, en l’intime profondeur de soi à soi. .

Monastère Sainte-Claire 9 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 43 34 75

