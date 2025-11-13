PSC – Premiers Secours Citoyen Centre de formation départemental Champvert

PSC – Premiers Secours Citoyen Jeudi 13 novembre, 08h30 Centre de formation départemental Nièvre

Sur inscription – 60 €

Début : 2025-11-13T08:30:00 – 2025-11-13T17:30:00

Fin : 2025-11-13T08:30:00 – 2025-11-13T17:30:00

La formation Premiers Secours Citoyen (PSC), anciennement Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1), est une initiation complète aux premiers secours. Au cours de cette formation, vous apprendrez à évaluer une situation d’urgence, à protéger les victimes, et à effectuer les gestes de premiers secours appropriés. Le PSC est une certification reconnue à l’échelle nationale, indispensable pour toute personne souhaitant être préparée à intervenir en cas d’accident. Nos formateurs expérimentés vous guideront à travers des scénarios pratiques, vous permettant de développer la confiance et les compétences nécessaires pour agir efficacement.

Centre de formation départemental 5 impasse du port, La Copine, 58300 Champvert Champvert 58300 Nièvre [{« type »: « email », « value »: « udps58@anps.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 30 74 15 »}, {« type »: « link », « value »: « https://udps58.com »}]

En vous formant au PSC (anciennement PSC1), vous apprendrez à réaliser les gestes élémentaires de secours, indispensables pour porter assistance à toute personne en situation d’urgence. Dès 10 ans.

