PSE1 – Premiers Secours en Équipe Niveau 1 Centre de formation départemental Champvert

PSE1 – Premiers Secours en Équipe Niveau 1 Centre de formation départemental Champvert lundi 21 juillet 2025 .

PSE1 – Premiers Secours en Équipe Niveau 1 21 – 25 juillet Centre de formation départemental Nièvre

Sur inscription. Financement pris en charge par l’association si engagement auprès de notre structure .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-21T09:00:00 – 2025-07-21T12:00:00

Fin : 2025-07-25T13:00:00 – 2025-07-25T17:00:00

Passez gratuitement* votre PSE1 et intégrez nos équipes de secouristes, déployées lors des événements sportifs, culturels ou festifs organisés dans la Nièvre. L’objectif est d’assurer la sécurité des participants et du public en étant prêts à intervenir en cas de besoin grâce aux compétences acquises lors de la formation.

* L’association vous offre la formation contre un engagement à réaliser cinq postes de secours.

Sautez le pas

Formez-vous et rejoignez une équipe solidaire et dynamique, dédiée à assurer la sécurité de tous lors des événements départementaux. Vous aurez l’opportunité de développer vos compétences en secourisme, de rencontrer de nouvelles personnes et de contribuer activement à la protection des Nivernais. Ensemble, faisons la différence !

Précisions

En tant que secouriste bénévole, vous serez amené à :

Assurer la surveillance des participants et du public

Intervenir rapidement en cas de malaise, blessure ou toute autre urgence

Appliquer les gestes de premiers secours en attendant d’éventuels renforts

Collaborer avec les autres secouristes et les organisateurs de l’événement

Veiller à la disponibilité et à l’état du matériel de secours

Savoir-faire et savoir-être attendus

Avoir ou souhaiter acquérir des compétences en premiers secours (PSC1, PSE1 ou PSE2)

Être réactif et capable de travailler en équipe

Avoir une condition physique satisfaisante pour pouvoir intervenir rapidement

Faire preuve d’empathie et de professionnalisme

Points d’attention

Les missions peuvent se dérouler en extérieur et nécessiter de rester debout pendant de longues périodes

Certaines interventions peuvent être émotionnellement difficiles

Centre de formation départemental 5 impasse du port, La Copine, 58300 Champvert Champvert 58300 Nièvre [{« type »: « email », « value »: « udps58@anps.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386307415 »}, {« type »: « link », « value »: « http://udps58.com »}]

Formation PSE1 : acquérez des compétences avancées en secours en équipe. Apprenez à gérer l’urgence, seul ou en équipe, avec ou sans matériel spécifique. Prise en charge possible par notre association pse1 premiers secours

© Association Nationale des Premiers Secours