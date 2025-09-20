”Pseudonymes”, à la découvertes des poétesses du 19ème siècle Salle des fêtes Cadaujac

”Pseudonymes”, à la découvertes des poétesses du 19ème siècle Salle des fêtes Cadaujac samedi 20 septembre 2025.

”Pseudonymes”, à la découvertes des poétesses du 19ème siècle

Salle des fêtes Chemin du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine, venez découvrir Pseudonymes , un épisode de la série Des Plumes dans le Casque , une collection de podcasts consacrée aux patrimoines littéraires de Nouvelle-Aquitaine (DRAC Nouvelle-Aquitaine, ALCA, Micro-Folie Cadaujac).

Rachilde, Jean Balde, Cora Laparcerie ou encore Rosemonde Gérard…

Lors d’une conférence de présentation, partez à la rencontre des voix oubliées de ces écrivaines et poétesses du patrimoine littéraire aquitain. À travers les éléments biographiques et la lecture de poèmes, plongez dans la Belle Époque et découvrez comment ces femmes ont su s’inscrire dans un monde littéraire alors dominé par les hommes.

Un dispositif d’écoute sera inauguré au musée numérique pour entendre la série des podcasts réalisée en collaboration avec ALCA.

Durée 1h | Public adulte | Gratuit .

Salle des fêtes Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

English : ”Pseudonymes”, à la découvertes des poétesses du 19ème siècle

German : ”Pseudonymes”, à la découvertes des poétesses du 19ème siècle

Italiano :

Espanol : ”Pseudonymes”, à la découvertes des poétesses du 19ème siècle

L’événement ”Pseudonymes”, à la découvertes des poétesses du 19ème siècle Cadaujac a été mis à jour le 2025-08-28 par Sud Bordeaux Tourisme