Pseudonymes, une conférence vivante à la découverte de voix poétiques oubliées Micro-Folie Cadaujac

Pseudonymes, une conférence vivante à la découverte de voix poétiques oubliées Micro-Folie Cadaujac samedi 20 septembre 2025.

Pseudonymes, une conférence vivante à la découverte de voix poétiques oubliées Samedi 20 septembre, 10h30 Micro-Folie Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Venez découvrir « Pseudonymes », un épisode de la série « Des Plumes dans le Casque », une collection de podcasts consacrée aux patrimoines littéraires de Nouvelle-Aquitaine (DRAC Nouvelle-Aquitaine, ALCA, Micro-Folie Cadaujac).

Rachilde, Jean Balde, Cora Laparcerie ou encore Rosemonde Gérard ?

Lors d’une conférence de présentation, partez à la rencontre des voix oubliées de ces écrivaines et poétesses. Plongez dans la Belle Époque et découvrez comment ces femmes ont su s’inscrire dans un monde littéraire alors essentiellement masculin.

Un dispositif d’écoute sera inauguré au musée numérique pour entendre la série des podcasts réalisés en collaboration avec ALCA.

Micro-Folie Salle des fêtes de Cadaujac (premier étage), chemin du château, 33140 Cadaujac Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 40 08 05 37 https://www.mairie-cadaujac.fr/que-faire-a-cadaujac/culture-2/micro-folie-musee-numerique/programmation-culturelle-micro-folie/ Micro-Folie Cadaujac est un musée numérique qui vous donne accès aux collections des plus grands musées nationaux et internationaux.

Chaque mois, un agenda culturel propose des activités pour tous les publics, adultes et jeunes publics : ateliers, découvertes numériques, réalité virtuelle…

Les groupes à partir de 8 personnes peuvent également réserver gratuitement une visite sur mesure du musée.

Toutes les activités et découvertes sont gratuites. Parking

Venez découvrir « Pseudonymes », un épisode de la série « Des Plumes dans le Casque », une collection de podcasts consacrée aux patrimoines littéraires de Nouvelle-Aquitaine (DRAC Nouvelle-Aquitaine,…

© Alca