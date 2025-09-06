PSG Handball : le calendrier complet des matchs à domicile, saison 2025-2026 Stade Pierre de Coubertin PARIS
Champions de France en titre, les joueurs du PSG Handball vont tenter, cette saison, de glaner une treizième couronne consécutive, tout en performant aussi en Ligue des Champions. Envie de venir les encourager à Coubertin (16e) ? On fait le point sur les prochaines rencontres à domicile de la saison.
Le programme complet des matchs à domicile
* Les horaires des matchs ne sont mentionnés que lorsqu’ils sont confirmés. Se référer au lien ci-après si nécessaire.
Liqui Moly Starligue
- 6 septembre – 20h : Dunkerque
- 21 septembre – 17h : USAM
- 4 octobre : Dijon
- 11 octobre : Selestat
- 25 octobre : Cesson
- 22 novembre : Montpellier
- 29 novembre : Chambéry
- 13 décembre : Limoges
- 21 février : Aix
- 14 mars : Toulouse
- 4 avril : Istres
- 11 avril : Saint-Raphaël
- 2 mai : Chartres
- 28 mai : Nantes
- 6 juin : Tremblay
Ligue des Champions
- 18 septembre – 20h45 : Pelister
- 9 octobre – 20h45 : Zagreb
- 23 octobre – 20h45 : Gog
- 19 novembre – 20h45 : Barcelone
- 27 novembre – 20h45 : Plock
- 26 février – 20h30 : Szeged
- 11 mars – 20h30 : Magdebourg
Le calendrier complet est à retrouver ici.
Avis aux amateurs de handball de la capitale ! Le PSG Handball revient pour une saison 2025-2026 qui s’annonce encore trépidante.
Stade Pierre de Coubertin 82 avenue Georges Lafont 75016 PARIS
