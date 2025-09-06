PSG Handball : le calendrier complet des matchs à domicile, saison 2025-2026 Stade Pierre de Coubertin PARIS

Champions de France en titre, les joueurs du PSG Handball vont tenter, cette saison, de glaner une treizième couronne consécutive, tout en performant aussi en Ligue des Champions. Envie de venir les encourager à Coubertin (16e) ? On fait le point sur les prochaines rencontres à domicile de la saison.

Le programme complet des matchs à domicile

* Les horaires des matchs ne sont mentionnés que lorsqu’ils sont confirmés. Se référer au lien ci-après si nécessaire.

Liqui Moly Starligue

6 septembre – 20h : Dunkerque

Dunkerque 21 septembre – 17h : USAM

USAM 4 octobre : Dijon

Dijon 11 octobre : Selestat

Selestat 25 octobre : Cesson

Cesson 22 novembre : Montpellier

Montpellier 29 novembre : Chambéry

Chambéry 13 décembre : Limoges

Limoges 21 février : Aix

Aix 14 mars : Toulouse

Toulouse 4 avril : Istres

Istres 11 avril : Saint-Raphaël

Saint-Raphaël 2 mai : Chartres

Chartres 28 mai : Nantes

Nantes 6 juin : Tremblay

Ligue des Champions

18 septembre – 20h45 : Pelister

Pelister 9 octobre – 20h45 : Zagreb

Zagreb 23 octobre – 20h45 : Gog

Gog 19 novembre – 20h45 : Barcelone

Barcelone 27 novembre – 20h45 : Plock

Plock 26 février – 20h30 : Szeged

Szeged 11 mars – 20h30 : Magdebourg

Le calendrier complet est à retrouver ici.

Avis aux amateurs de handball de la capitale ! Le PSG Handball revient pour une saison 2025-2026 qui s’annonce encore trépidante.

Stade Pierre de Coubertin 82 avenue Georges Lafont 75016 PARIS

