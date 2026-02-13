Psicofonía – Silences d’Espagne (avants-premières), EMC – Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge

Psicofonía – Silences d’Espagne (avants-premières) Mardi 10 mars, 15h00, 20h30 EMC – Espace Marcel Carné Essonne

Réservation auprès du théâtre ou de la compagnie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T15:00:00+01:00 – 2026-03-10T16:15:00+01:00

Fin : 2026-03-10T20:30:00+01:00 – 2026-03-10T21:45:00+01:00

Faustine Noguès est issue d’une famille de républicains espagnols. En cherchant à se réapproprier l’histoire de ses ancêtres, victimes de la répression franquiste, elle se heurte à un phénomène troublant : une amnésie persistante l’empêche de retenir la moindre information liée à ce passé. Face à cet empêchement intime, elle se lance dans une enquête sur le parcours mémoriel de la société espagnole et découvre un pays encore en lutte pour sortir du silence et de l’oubli.

En espagnol, le terme psicofonía désigne une pratique consistant à enregistrer le silence dans des lieux dits hantés afin d’en révéler les présences invisibles. À travers une expérience sonore immersive, Psicofonía fait surgir des fantômes espagnols, traces vivantes d’un passé qui ne passe pas. Entre humour, fantaisie et prise de conscience politique, Faustine Noguès mène une quête personnelle et collective : retrouver une mémoire égarée et interroger la nécessité universelle de la transmission mémorielle.

EMC – Espace Marcel Carné Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.emc91.org/saison/25-26/psicofonia/ »}]

Cie Madie Bergson – Faustine Noguès théâtre mémoire

Joséphine Supe