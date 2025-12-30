PSY SEX AND FUN 3T D’A COTE Toulouse

PSY SEX AND FUN Début : 2026-03-14 à 21:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 3 personnages de Sacha Judaszko et Vincent Leroy. Mise en scène Gérard Pinter.L’histoire:Comme dans tous les couples, Léo et Léa connaissent des hauts et des bas et décident d’aller consulter un psy. Seulement voilà : que se passe-t-il quand le psy tombe amoureux de sa patiente ?! Une comédie hilarante et riche en rebondissements pour laquelle il vous est interdit de raconter la fin à vos amis !

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31