PSY SEX AND FUN – THEATRE VICTOIRE Bordeaux

PSY SEX AND FUN Début : 2026-04-03 à 20:30. Tarif : – euros.

La comédie qui réconcilie les couples !Il existe un expert qui règle absolument tous les petits soucis conjugaux.Mais que se passe-t-il quand le meilleur expert matrimonial du monde tombe amoureux de sa patiente ?Comment faire quand celui qui est censé sauver votre couple fait tout pour le détruire ?Il va régler vos problèmes de couple, et si vous n’en avez pas… il va vous en créer !Une comédie pleine de rebondissements dans laquelle il vous est interdit de raconter la fin à vos amis !À savoir :Nous vous proposons une offre de restauration, comprenant une planche Duo à partager composée de produits et délices ibériques, du pâté Lou Gascoun, des gourmandises sucrées et salées, ainsi que des boissons.Ouverture de notre bar une heure avant le spectacle. Les réservations se font par mail directement au théâtre ou en commande au bar le soir du spectacle.Auteur : Sacha Judaszko, Vincent Leroy

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33