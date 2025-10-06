PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS – PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS guest – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS – PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS guest – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne dimanche 15 mars 2026.

PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS – PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS guest Début : 2026-03-15 à 19:00. Tarif : – euros.

La SAS (L-R-21-3557/L-R-21-3559) en accord avec Live Nation présentePSYCHEDELIC PORN CRUMPETS GUESTRévélations incontournables de la scène psych-rock australienne, Psychedelic Porn Crumpets débarquent à Paris et à Lyon en 2026. Originaire de Perth, le groupe australien s’impose comme l’une des figures les plus excitantes de la scène psych-rock moderne. Leur univers musical mélange la frénésie du garage rock et les textures planantes du psychédélisme. Sur scène, Psychedelic Porn Crumpets promettent une expérience sensorielle intense et totalement immersive. Ouverture de la billetterie le vendredi 19 septembre à 11h !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69