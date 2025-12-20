PSYCHOCHOC – Le Laurette Théâtre Paris

PSYCHOCHOC Début : 2026-01-11 à 19:00. Tarif : – euros.

Antoine Duvigneau inventeur de la néo-psychiatrie, tente le pari fou de faire jouer « la dernière nuit de Marie-Antoinette », de Victor Hugo, par les trois patientes les plus gravement atteintes d’un hôpital psychiatrique.2025 : la maladie mentale est désignée grande cause nationale. 2026 : le professeur Antoine Duvigneau, psychiatre très médiatique, inventeur de la néo-psychiatrie, est nommé à la tête d’un établissement psychiatrique « Les Hirondelles-Sainte-Marie »Aux trois patientes les plus atteintes, on impose l’enfermement le plus strict et la camisole chimique la plus forte. Cela va totalement à l’encontre des convictions du professeur Duvigneau. Il tente le tout pour le tout. Il décide de tester sa méthode de thérapie par le théâtre avec justement ces trois patientes, jugées par tous comme irrécupérables. Il décide de monter avec elles « La dernière nuit de Marie-Antoinette » une pièce totalement oubliée de Victor Hugo. Il met ses cobayes sous Alexandrin, une nouvelle molécule miracle qui vient de Houston. L’enjeu est de taille pour Antoine Duvigneau : s’il gagne son pari, il entre dans l’Histoire de la psychiatrie par la grande porte, s’il le perd, il sera ravalé au rang de charlatan. Mais les obstacles sont nombreux. Les trois malades n’ont aucune envie du moindre changement dans leur routine, et une fois convaincues, elles s’avèrent incontrôlables ; le personnel est vent debout contre le projet. D’ailleurs, le personnel n’utiliserait-il pas ces trois malades pour un trafic aussi louche que juteux ? Où trouver l’argent pour financer ce projet fou ?Très déterminé, Antoine Duvigneau va-t-il réussir à vaincre tous les obstacles qui se dressent devant lui ? Le soir de la première, rien ne va se passer comme prévu.Le professeur a décidé d’aller jusqu’au bout de son projet, quels que soient les risques encourus. Va-t-il le gagner ? Oui ! Mais à quel prix : la folie serait-elle contagieuse ?

Le Laurette Théâtre 36, Rue Bichat 75010 Paris 75