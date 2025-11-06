Psychodrame Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Psychodrame Parvis des Droits de l’Homme Lannion jeudi 6 novembre 2025.

Psychodrame

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Jouer pour soigner

Fruit d’une écriture collective réalisée à partir de travaux de recherches et d’improvisations, la pièce nous plonge au sein d’un service hospitalier. Six femmes médecins organisent des séances de Psychodrame, pratique thérapeutique bien réelle qui consiste à mettre en scène les traumatismes de patientes pour mieux les comprendre et s’en libérer.

Portées par une mise en scène inventive, les six comédiennes d’une puissance rare, tour à tour patientes et soignantes, nous touchent à travers les déflagrations toujours sensibles, souvent cocasses, jamais caricaturales, de femmes qui apprennent comme elles peuvent à comprendre qui elles sont. Le centre psychiatrique devient ainsi le carrefour de deux mondes: celui de femmes brisées par la vie et celui d’un système de santé publique à bout de souffle.

Lisa Guez livre ici une œuvre qui dépasse les frontières du théâtre, dans laquelle le rire, comme pouvoir de guérison, s’invite à chaque moment.

Salvateur ! .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Psychodrame Lannion a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose