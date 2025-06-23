Psychodrame Ferrières Martigues

Psychodrame Vendredi 6 février 2026 de 20h30 à 22h45. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : Vendredi 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Jouer pour soigner. Le psychodrame est une méthode thérapeutique qui allie théâtre et psychologie. La jeune metteure en scène Lisa Guez s’empare de cette pratique pour nous délivrer un spectacle mêlant humour et profondeur

Nous sommes dans un centre psychiatrique pour femmes. Six soignantes se retrouvent chaque semaine pour proposer des séances de psychodrame aux patientes. C’est une pratique qui demande du personnel, du temps, de la présence… Comme dans bien d’autres centres, il n’y a plus assez de budget et la thérapie est menacée. Psychodrame est une écriture collective où les actrices incarnent tour à tour patientes et psychologues, des personnages tissés à partir de recherches de terrain et d’inspirations personnelles. Une exploration libératrice et joyeuse des terreurs et monstres qui peuplent nos inconscients.



Une mise en scène inventive et des comédiennes d’une puissance rare. Paul Dubois, France Télévisions Rédaction Culture .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Acting to heal. Psychodrama is a therapeutic method that combines theater and psychology. Young director Lisa Guez takes this practice and delivers a show that blends humor and depth.

German :

Schauspiel, um zu heilen. Psychodrama ist eine therapeutische Methode, die Theater und Psychologie verbindet. Die junge Regisseurin Lisa Guez greift diese Praxis auf und inszeniert eine Show, die Humor und Tiefgang vereint.

Italiano :

Recitare per guarire. Lo psicodramma è un metodo terapeutico che unisce teatro e psicologia. La giovane regista Lisa Guez ha fatto tesoro di questa pratica per realizzare uno spettacolo che unisce umorismo e profondità

Espanol :

Actuar para sanar. El psicodrama es un método terapéutico que combina teatro y psicología. La joven directora Lisa Guez toma esta práctica y presenta un espectáculo que combina humor y profundidad.

