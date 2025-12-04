Psychose Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Psychose

Il aura suffi d’une douche et de quelques accords de cordes pour sceller l’union de deux géants du cinéma Hitchcock et Herrmann. Le grand écran de l’Auditorium et le jeu en direct de l’Orchestre national de Lyon vont encore décupler nos frissons.

All it took was a shower and a few string chords to seal the union of two cinema giants: Hitchcock and Herrmann. The Auditorium?s big screen and the live performance of the Orchestre National de Lyon will increase our thrills tenfold.

Eine Dusche und ein paar Streicherakkorde genügten, um die Vereinigung zweier Filmgiganten zu besiegeln: Hitchcock und Herrmann. Die große Leinwand des Auditoriums und das Live-Spiel des Orchestre National de Lyon werden unsere Gänsehaut noch um ein Vielfaches steigern.

È bastata una doccia e qualche accordo d’archi per suggellare l’unione di due giganti del cinema: Hitchcock e Herrmann. Il grande schermo dell’Auditorium e l’esecuzione dal vivo dell’Orchestre National de Lyon decuplicheranno le nostre emozioni.

Bastaron una ducha y unos acordes de cuerda para sellar la unión de dos gigantes del cine: Hitchcock y Herrmann. La gran pantalla del Auditorio y la actuación en directo de la Orquesta Nacional de Lyon multiplicarán por diez nuestras emociones.

