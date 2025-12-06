Psykofobik, au théâtre du Cyclope Théâtre du Cyclope Nantes

Psykofobik, au théâtre du Cyclope Samedi 6 décembre, 20h30 Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

De 7,50 € à 14,50 €

Carte blanche à Sirocco

« Mais que m’arrive-t-il donc ? Suis-je réellement devenu fou ? »

C’est au travers des textes du Double de Dostoïvski ou encore de Docteur Jekyll et Mr Hyde que le théâtre Sirocco tentera de se questionner sur la folie.

À partir de 10 ans | Durée : 45min

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

« Bonjour, Docteur Gicquel, socio-psychiatre, bienvenue à la conférence… » Au programme, conférence théâtrale et dérangeante vers une folie inclusive. Conférence Théâtrale Tout public · à partir de 12 ans

© Vladimir Chevalier