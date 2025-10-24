PSYKUP – LA MAISON BLEUE Strasbourg

PSYKUP Début : 2026-04-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Psykup ce´le`brera ses 30 ans d’existence en 2025. Le groupe a gagne´ aujourd’hui le statut de figure mythique dans le paysage alternatif, avec 5 albums, un EP acoustique et deux DVD Live.Hors-modes, hors-normes, la formation a toujours e´te´ iconoclaste, de´gommant les cliche´s avec humour, tranquillite´ et de´termination. Elle a marque´ plusieurs ge´ne´rations, faisant se re´unir a` la me^me table Primus et Pantera, Strapping Young Lad et Alice In Chains. Machine de guerre live, Psykup a sillonne´ la France, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, et a assailli de prestigieux festivals internationaux comme Les Eurocke´ennes de Belfort, le Download Festival France, le fameux Boulevard au Maroc, le Rockstadt en Transylvanie, ainsi qu’un Hellfest blinde´ acquis a` leur folie contagieuse. Le groupe sortira son 6e album en 2025, qui s’annonce de´ja` comme un autre voyage musical agressif et groovy dope´ aux harmonies catchy, toujours sauvage et de´complexe´.

LA MAISON BLEUE 3 RUE DE GUEBWILLER 67100 Strasbourg 67