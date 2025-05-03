PSYKUP – LE MARCHE GARE Lyon

PSYKUP Début : 2025-12-12 à 19:30. Tarif : – euros.

Sounds Like Hell Productions, en accord avec Veryshow, présente :Pour célébrer ses 30 ans de carrière et passer la fin de l’année en bonne compagnie, nous accueillerons PSYKUP au Marché Gare le vendredi 12 décembre ! Le groupe nous présentera alors son nouvel album The Joke Of Tomorrow, dont la sortie est prévue pour le 11 avril. Alors on compte sur toi pour soutenir la scène française et clôturer 2025 en beauté !

LE MARCHE GARE 4-6 PLACE HUBERT MOUNIER 69002 Lyon 69