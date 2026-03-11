P’tit air de vacances à Mosaïc Houplin-Ancoisne

P’tit air de vacances à Mosaïc

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

**L’ÉTÉ À LA CLAIRIÈRE DE GEORGIE [- 6 ans]**

Les mercredis

**Ateliers d’été [3-5 ans]**

Participez à la création d’un village de cabanes pour le petit peuple de Mosaïc. Immersion garantie dans le monde merveilleux des pixies, leprechauns et autres petites créatures du monde entier.

À 10 h 30 durée 1 h

Ateliers parents-enfants, 8 enfants maximum

Réservation en ligne ou sur place

**Jouons avec Georgie [0-6 ans]**

La Clairière de Georgie est un petit coin de paradis où chacun peut courir dans l’herbe, jouer dans les flaques, marcher pieds nus, patouiller dans la gadoue, construire des cabanes, se cacher, sentir, goûter ou créer une œuvre d’art avec les petits trésors de la nature ! Tous les mercredis, un animateur de l’équipe accompagne les tout-petits et leurs accompagnants dans leurs découvertes.

15 h à 17 h, en continu

Les dimanches

**Activités d’éveil**

Vivez avec votre enfant des moments d’éveil, de complicité et de partage. Des activités variées qui favorisent la confiance en soi, l’exploration et les liens affectifs !

05/07 Les Bulbilles au jardin [3-6 ans] par L’association Bulbilles 8 enfants

12/07 Bébé gym au jardin [3-6 ans] par Les week-ends récréatifs 15 enfants

19/07 Bébé Signes au jardin [6 mois-3 ans] par Douce Heure des Liens 10 enfants

26/07 Relaxation ludique au jardin [18 mois-3 ans] par Douce Heure des Liens 10 enfants

À 11 h durée 1 h

Activités parents-enfants

Réservation en ligne ou sur place

**L’ÉTÉ AUX JARDINS [6+ Tout public]**

Les mercredis

**Ateliers d’été [6 ans +]**

Des activités créatives ou d’expression corporelle pour découvrir les jardins de Mosaïc et les cultures du monde.

À 16 h durée 1 h

Ateliers parents-enfants, 10 enfants maximum

Réservation en ligne ou sur place

Les samedis

**À vos œuvres !**

Élaboration d’une œuvre éphémère et collaborative dans un jardin.

15 h à 18 h, en continu

Tout public

Les dimanches

**Visites guidées thématiques**

Chaque dimanche, un guide vous emmène à la découverte d’un jardin. Une petite surprise vous attend en fin de visite.

À 15 h 30 durée 30 min

Tout public

**La ludo dans les jardins**

Vous avez manqué la ludothèque du samedi ? Chaque dimanche la ludo s’installe dans un jardin pour une petite séance de rattrapage.

15 h à 18 h, en continu

Tout public

**PAUSE NATURE [adultes/ados]**

Des activités relaxantes pour se reconnecter à la nature, à soi et aux autres !

Les dimanches

12/07 Yoga poétique par Du vent dans les mots 15 places

19/07 Voyage sensoriel par Marie Attoumani 8 places + Sieste musicale par Eliott Williame

26/07 Relaxation par le chant par Terre & Vents des 5 continents 20 places

09/08 Yoga poétique par Du vent dans les mots 15 places + Sieste musicale par Eliott Williame

16/08 Voyage sensoriel par Marie Attoumani 8 places

À 11 h durée 1 h

Réservation en ligne ou sur place

Siestes musicales en accès libre

**L’ÉTÉ À LA CLAIRIÈRE DE GEORGIE [- 6 ans]**

Les mercredis

**Ateliers d’été [3-5 ans]**

Participez à la création d’un village de cabanes pour le petit peuple de Mosaïc. Immersion garantie dans le monde merveilleux des pixies, leprechauns et autres petites créatures du monde entier.

À 10 h 30 durée 1 h

Ateliers parents-enfants, 8 enfants maximum

Réservation en ligne ou sur place

**Jouons avec Georgie [0-6 ans]**

La Clairière de Georgie est un petit coin de paradis où chacun peut courir dans l’herbe, jouer dans les flaques, marcher pieds nus, patouiller dans la gadoue, construire des cabanes, se cacher, sentir, goûter ou créer une œuvre d’art avec les petits trésors de la nature ! Tous les mercredis, un animateur de l’équipe accompagne les tout-petits et leurs accompagnants dans leurs découvertes.

15 h à 17 h, en continu

Les dimanches

**Activités d’éveil**

Vivez avec votre enfant des moments d’éveil, de complicité et de partage. Des activités variées qui favorisent la confiance en soi, l’exploration et les liens affectifs !

05/07 Les Bulbilles au jardin [3-6 ans] par L’association Bulbilles 8 enfants

12/07 Bébé gym au jardin [3-6 ans] par Les week-ends récréatifs 15 enfants

19/07 Bébé Signes au jardin [6 mois-3 ans] par Douce Heure des Liens 10 enfants

26/07 Relaxation ludique au jardin [18 mois-3 ans] par Douce Heure des Liens 10 enfants

À 11 h durée 1 h

Activités parents-enfants

Réservation en ligne ou sur place

**L’ÉTÉ AUX JARDINS [6+ Tout public]**

Les mercredis

**Ateliers d’été [6 ans +]**

Des activités créatives ou d’expression corporelle pour découvrir les jardins de Mosaïc et les cultures du monde.

À 16 h durée 1 h

Ateliers parents-enfants, 10 enfants maximum

Réservation en ligne ou sur place

Les samedis

**À vos œuvres !**

Élaboration d’une œuvre éphémère et collaborative dans un jardin.

15 h à 18 h, en continu

Tout public

Les dimanches

**Visites guidées thématiques**

Chaque dimanche, un guide vous emmène à la découverte d’un jardin. Une petite surprise vous attend en fin de visite.

À 15 h 30 durée 30 min

Tout public

**La ludo dans les jardins**

Vous avez manqué la ludothèque du samedi ? Chaque dimanche la ludo s’installe dans un jardin pour une petite séance de rattrapage.

15 h à 18 h, en continu

Tout public

**PAUSE NATURE [adultes/ados]**

Des activités relaxantes pour se reconnecter à la nature, à soi et aux autres !

Les dimanches

12/07 Yoga poétique par Du vent dans les mots 15 places

19/07 Voyage sensoriel par Marie Attoumani 8 places + Sieste musicale par Eliott Williame

26/07 Relaxation par le chant par Terre & Vents des 5 continents 20 places

09/08 Yoga poétique par Du vent dans les mots 15 places + Sieste musicale par Eliott Williame

16/08 Voyage sensoriel par Marie Attoumani 8 places

À 11 h durée 1 h

Réservation en ligne ou sur place

Siestes musicales en accès libre .

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr

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English :

**SUMMER AT THE GEORGIE CLAIRIERE [- 6 years]**

Wednesdays:

**Summer Workshops [3-5 years]**

Take part in the creation of a village of cabins for the little people of Mosaïc. Immerse yourself in the wonderful world of pixies, leprechauns and other little creatures from all over the world.

10:30 a.m. ? duration: 1 h

Parent-child workshops, maximum 8 children

Book online or on site

**Let’s play with Georgie [0-6 years]**

La Clairière de Georgie is a little corner of paradise where everyone can run in the grass, play in the puddles, walk barefoot, wade in the slush, build huts, hide, smell, taste or create a work of art with nature?s little treasures! Every Wednesday, a member of our team accompanies toddlers and their carers in their discoveries.

3 p.m. to 5 p.m., continuous

Sundays:

**Early-learning activities

Experience moments of awakening, complicity and sharing with your child. Varied activities that encourage self-confidence, exploration and bonding!

05/07 Les Bulbilles au jardin [3-6 years old] by L?association Bulbilles ? 8 children

07/12 Bébé gym au jardin [3-6 ans] by Les week-ends récréatifs ? 15 children

07/19 Bébé Signes au jardin [6 months-3 years old] par Douce Heure des Liens ? 10 children

26/07 Relaxation ludique au jardin [18 months-3 years old] par Douce Heure des Liens ? 10 enfants

At 11 am ? duration 1 h

Parent-child activities

Book online or on site

**SUMMER IN THE GARDENS [6+ All ages]**

Wednesdays:

**Summer workshops [6 years +]**

Creative and expressive activities to discover Mosaic gardens and world cultures.

4 pm ? duration: 1 h

Parent-child workshops, 10 children maximum

Book online or on site

Saturdays:

**To your works!

Create an ephemeral, collaborative work of art in a garden.

3 pm to 6 pm, continuous

Open to all

Sundays:

**Themed guided tours**

Every Sunday, a guide takes you on a guided tour of a garden. A little surprise awaits you at the end of the tour.

3:30 p.m. ? duration: 30 min

Open to all

**Toy library in the gardens

Missed the Saturday toy library? Every Sunday, ludo sets up in a garden for a little catch-up.

3 pm to 6 pm, non-stop

Open to all

**NATURE PAUSE]**[adults/adults

Relaxing activities to reconnect with nature, yourself and others!

Sundays

12/07 Poetic yoga by Du vent dans les mots ? 15 places

07/19: Sensory journey by Marie Attoumani ? 8 places + Musical nap by Eliott Williame

07/26: Relaxation through singing by Terre & Vents des 5 continents ? 20 places

08/09: Poetic yoga by Du vent dans les mots ? 15 places + Musical nap by Eliott Williame

08/16: Sensory journey by Marie Attoumani ? 8 places

At 11 a.m. ? duration: 1 h

Book online or on site

Free access to musical siestas

L’événement P’tit air de vacances à Mosaïc Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme