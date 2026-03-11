P’tit air de vacances à Mosaïc Houplin-Ancoisne
P’tit air de vacances à Mosaïc Houplin-Ancoisne dimanche 5 juillet 2026.
P’tit air de vacances à Mosaïc
103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
**L’ÉTÉ À LA CLAIRIÈRE DE GEORGIE [- 6 ans]**
Les mercredis
**Ateliers d’été [3-5 ans]**
Participez à la création d’un village de cabanes pour le petit peuple de Mosaïc. Immersion garantie dans le monde merveilleux des pixies, leprechauns et autres petites créatures du monde entier.
À 10 h 30 durée 1 h
Ateliers parents-enfants, 8 enfants maximum
Réservation en ligne ou sur place
**Jouons avec Georgie [0-6 ans]**
La Clairière de Georgie est un petit coin de paradis où chacun peut courir dans l’herbe, jouer dans les flaques, marcher pieds nus, patouiller dans la gadoue, construire des cabanes, se cacher, sentir, goûter ou créer une œuvre d’art avec les petits trésors de la nature ! Tous les mercredis, un animateur de l’équipe accompagne les tout-petits et leurs accompagnants dans leurs découvertes.
15 h à 17 h, en continu
Les dimanches
**Activités d’éveil**
Vivez avec votre enfant des moments d’éveil, de complicité et de partage. Des activités variées qui favorisent la confiance en soi, l’exploration et les liens affectifs !
05/07 Les Bulbilles au jardin [3-6 ans] par L’association Bulbilles 8 enfants
12/07 Bébé gym au jardin [3-6 ans] par Les week-ends récréatifs 15 enfants
19/07 Bébé Signes au jardin [6 mois-3 ans] par Douce Heure des Liens 10 enfants
26/07 Relaxation ludique au jardin [18 mois-3 ans] par Douce Heure des Liens 10 enfants
À 11 h durée 1 h
Activités parents-enfants
Réservation en ligne ou sur place
**L’ÉTÉ AUX JARDINS [6+ Tout public]**
Les mercredis
**Ateliers d’été [6 ans +]**
Des activités créatives ou d’expression corporelle pour découvrir les jardins de Mosaïc et les cultures du monde.
À 16 h durée 1 h
Ateliers parents-enfants, 10 enfants maximum
Réservation en ligne ou sur place
Les samedis
**À vos œuvres !**
Élaboration d’une œuvre éphémère et collaborative dans un jardin.
15 h à 18 h, en continu
Tout public
Les dimanches
**Visites guidées thématiques**
Chaque dimanche, un guide vous emmène à la découverte d’un jardin. Une petite surprise vous attend en fin de visite.
À 15 h 30 durée 30 min
Tout public
**La ludo dans les jardins**
Vous avez manqué la ludothèque du samedi ? Chaque dimanche la ludo s’installe dans un jardin pour une petite séance de rattrapage.
15 h à 18 h, en continu
Tout public
**PAUSE NATURE [adultes/ados]**
Des activités relaxantes pour se reconnecter à la nature, à soi et aux autres !
Les dimanches
12/07 Yoga poétique par Du vent dans les mots 15 places
19/07 Voyage sensoriel par Marie Attoumani 8 places + Sieste musicale par Eliott Williame
26/07 Relaxation par le chant par Terre & Vents des 5 continents 20 places
09/08 Yoga poétique par Du vent dans les mots 15 places + Sieste musicale par Eliott Williame
16/08 Voyage sensoriel par Marie Attoumani 8 places
À 11 h durée 1 h
Réservation en ligne ou sur place
Siestes musicales en accès libre
**L’ÉTÉ À LA CLAIRIÈRE DE GEORGIE [- 6 ans]**
Les mercredis
**Ateliers d’été [3-5 ans]**
Participez à la création d’un village de cabanes pour le petit peuple de Mosaïc. Immersion garantie dans le monde merveilleux des pixies, leprechauns et autres petites créatures du monde entier.
À 10 h 30 durée 1 h
Ateliers parents-enfants, 8 enfants maximum
Réservation en ligne ou sur place
**Jouons avec Georgie [0-6 ans]**
La Clairière de Georgie est un petit coin de paradis où chacun peut courir dans l’herbe, jouer dans les flaques, marcher pieds nus, patouiller dans la gadoue, construire des cabanes, se cacher, sentir, goûter ou créer une œuvre d’art avec les petits trésors de la nature ! Tous les mercredis, un animateur de l’équipe accompagne les tout-petits et leurs accompagnants dans leurs découvertes.
15 h à 17 h, en continu
Les dimanches
**Activités d’éveil**
Vivez avec votre enfant des moments d’éveil, de complicité et de partage. Des activités variées qui favorisent la confiance en soi, l’exploration et les liens affectifs !
05/07 Les Bulbilles au jardin [3-6 ans] par L’association Bulbilles 8 enfants
12/07 Bébé gym au jardin [3-6 ans] par Les week-ends récréatifs 15 enfants
19/07 Bébé Signes au jardin [6 mois-3 ans] par Douce Heure des Liens 10 enfants
26/07 Relaxation ludique au jardin [18 mois-3 ans] par Douce Heure des Liens 10 enfants
À 11 h durée 1 h
Activités parents-enfants
Réservation en ligne ou sur place
**L’ÉTÉ AUX JARDINS [6+ Tout public]**
Les mercredis
**Ateliers d’été [6 ans +]**
Des activités créatives ou d’expression corporelle pour découvrir les jardins de Mosaïc et les cultures du monde.
À 16 h durée 1 h
Ateliers parents-enfants, 10 enfants maximum
Réservation en ligne ou sur place
Les samedis
**À vos œuvres !**
Élaboration d’une œuvre éphémère et collaborative dans un jardin.
15 h à 18 h, en continu
Tout public
Les dimanches
**Visites guidées thématiques**
Chaque dimanche, un guide vous emmène à la découverte d’un jardin. Une petite surprise vous attend en fin de visite.
À 15 h 30 durée 30 min
Tout public
**La ludo dans les jardins**
Vous avez manqué la ludothèque du samedi ? Chaque dimanche la ludo s’installe dans un jardin pour une petite séance de rattrapage.
15 h à 18 h, en continu
Tout public
**PAUSE NATURE [adultes/ados]**
Des activités relaxantes pour se reconnecter à la nature, à soi et aux autres !
Les dimanches
12/07 Yoga poétique par Du vent dans les mots 15 places
19/07 Voyage sensoriel par Marie Attoumani 8 places + Sieste musicale par Eliott Williame
26/07 Relaxation par le chant par Terre & Vents des 5 continents 20 places
09/08 Yoga poétique par Du vent dans les mots 15 places + Sieste musicale par Eliott Williame
16/08 Voyage sensoriel par Marie Attoumani 8 places
À 11 h durée 1 h
Réservation en ligne ou sur place
Siestes musicales en accès libre .
103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr
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English :
**SUMMER AT THE GEORGIE CLAIRIERE [- 6 years]**
Wednesdays:
**Summer Workshops [3-5 years]**
Take part in the creation of a village of cabins for the little people of Mosaïc. Immerse yourself in the wonderful world of pixies, leprechauns and other little creatures from all over the world.
10:30 a.m. ? duration: 1 h
Parent-child workshops, maximum 8 children
Book online or on site
**Let’s play with Georgie [0-6 years]**
La Clairière de Georgie is a little corner of paradise where everyone can run in the grass, play in the puddles, walk barefoot, wade in the slush, build huts, hide, smell, taste or create a work of art with nature?s little treasures! Every Wednesday, a member of our team accompanies toddlers and their carers in their discoveries.
3 p.m. to 5 p.m., continuous
Sundays:
**Early-learning activities
Experience moments of awakening, complicity and sharing with your child. Varied activities that encourage self-confidence, exploration and bonding!
05/07 Les Bulbilles au jardin [3-6 years old] by L?association Bulbilles ? 8 children
07/12 Bébé gym au jardin [3-6 ans] by Les week-ends récréatifs ? 15 children
07/19 Bébé Signes au jardin [6 months-3 years old] par Douce Heure des Liens ? 10 children
26/07 Relaxation ludique au jardin [18 months-3 years old] par Douce Heure des Liens ? 10 enfants
At 11 am ? duration 1 h
Parent-child activities
Book online or on site
**SUMMER IN THE GARDENS [6+ All ages]**
Wednesdays:
**Summer workshops [6 years +]**
Creative and expressive activities to discover Mosaic gardens and world cultures.
4 pm ? duration: 1 h
Parent-child workshops, 10 children maximum
Book online or on site
Saturdays:
**To your works!
Create an ephemeral, collaborative work of art in a garden.
3 pm to 6 pm, continuous
Open to all
Sundays:
**Themed guided tours**
Every Sunday, a guide takes you on a guided tour of a garden. A little surprise awaits you at the end of the tour.
3:30 p.m. ? duration: 30 min
Open to all
**Toy library in the gardens
Missed the Saturday toy library? Every Sunday, ludo sets up in a garden for a little catch-up.
3 pm to 6 pm, non-stop
Open to all
**NATURE PAUSE]**[adults/adults
Relaxing activities to reconnect with nature, yourself and others!
Sundays
12/07 Poetic yoga by Du vent dans les mots ? 15 places
07/19: Sensory journey by Marie Attoumani ? 8 places + Musical nap by Eliott Williame
07/26: Relaxation through singing by Terre & Vents des 5 continents ? 20 places
08/09: Poetic yoga by Du vent dans les mots ? 15 places + Musical nap by Eliott Williame
08/16: Sensory journey by Marie Attoumani ? 8 places
At 11 a.m. ? duration: 1 h
Book online or on site
Free access to musical siestas
L’événement P’tit air de vacances à Mosaïc Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme