P’tit Aparté La forêt du futur Morcenx-la-Nouvelle

12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Rencontre et échange autour du livre La forêt du futur avec son auteur, Hervé Le Bouler
12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
English : P’tit Aparté La forêt du futur
Meeting and discussion of the book La forêt du futur with its author, Hervé Le Bouler
