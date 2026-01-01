P’tit Aparté La forêt du futur Morcenx-la-Nouvelle

P’tit Aparté La forêt du futur

12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Rencontre et échange autour du livre La forêt du futur avec son auteur, Hervé Le Bouler

12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

English : P’tit Aparté La forêt du futur

Meeting and discussion of the book La forêt du futur with its author, Hervé Le Bouler

